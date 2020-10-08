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«Мне не о чем общаться с человеком, который перестал развиваться». Алеся Кафельникова — об экс-бойфренде рэпере Pharaoh

11:28
Алеся Кафельникова. Фото Instagram, -
Алеся Кафельникова. Фото Instagram, -
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Модель Алеся Кафельникова, дочь олимпийского чемпиона по теннису Евгения Кафельникова, отвечая на вопросы подписчиков, рассказала об отношениях с рэпером Pharaoh.

«Мне не о чем общаться с человеком, который перестает развиваться как личность и принимает позицию, в которой довольствуется тем, что у него уже есть. Мне, как личности, всегда нужно к чему-то стремиться. Именно такого человека я вижу рядом с собой сейчас», — призналась модель.

Пара рассталась в 2017 году.

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