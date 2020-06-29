  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Женская лига

«Мне лучше». Жена Кокорина сообщила, что не болеет коронавирусом

29 июня 2020, 08:31
Дарья Валитова. Фото Instagram
Дарья Валитова. Фото Instagram
Теги:

Дарья Валитова, жена форварда «Сочи» Александра Кокорина, опубликовала новый пост в Instagram.

Ранее девушка выложила свою фотографию под капельницей.

— Спасибо всем за такое огромное количество сообщений, — написала Валитова в сторис. — Мне очень приятно. Я надеюсь, что самое страшное позади. Мне лучше. П.С. У меня не Covid-19.

Валитова и Александр Кокорин вместе с 2014 года. Пара воспитывает сына Майкла (родился: 4 июня 2017-го).

В сезоне-2019/20 нападающий провел 5 матчей за «Сочи» и забил 6 голов.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
16
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир