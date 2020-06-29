«Мне лучше». Жена Кокорина сообщила, что не болеет коронавирусом

Дарья Валитова, жена форварда «Сочи» Александра Кокорина, опубликовала новый пост в Instagram.

Ранее девушка выложила свою фотографию под капельницей.

— Спасибо всем за такое огромное количество сообщений, — написала Валитова в сторис. — Мне очень приятно. Я надеюсь, что самое страшное позади. Мне лучше. П.С. У меня не Covid-19.

Валитова и Александр Кокорин вместе с 2014 года. Пара воспитывает сына Майкла (родился: 4 июня 2017-го).

В сезоне-2019/20 нападающий провел 5 матчей за «Сочи» и забил 6 голов.