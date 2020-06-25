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«Мистер и миссис». Стильное фото Овечкиных

25 июня 2020, 20:51
Александр Овечкин и Наталья Шубская. Фото Instagram
Александр Овечкин и Наталья Шубская. Фото Instagram
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Анастасия Шубская, жена форварда «Вашингтона» Александра Овечкина, опубликовала новый пост в Instagram.

— Мистер и миссис, — написала Шубская.

27 мая 2020-го Овечкин стал отцом во второй раз. На свет появился мальчик, которого назвали Ильей. Пара также воспитывает сына Сергея (род. 2018 г.).

Анастасия Шубская и Александр Овечкин объявили о помолвке в сентябре 2015 года. 28 августа 2016 года они зарегистрировали брак. Свадьба прошла в Барвихе 8 июля 2017-го в День семьи, любви и верности.

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