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«Мисс Олимпия, королева красоты». Подписчики в восторге от нового фото Канакиной

25 июня 2020, 14:06
Юлия Канакина. Фото Instagram
Юлия Канакина. Фото Instagram
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Российская скелетонистка Юлия Канакина опубликовала новый пост в своем Instagram. Она сфотографировалась в майке с символикой национальной команды.

— Какой твой любимый вид спорта? — спросила Канакина у своих подписчиков.

— Мисс Олимпия, королева спорта при любом ракурсе в любом прикиде и в любом месте. Королева красоты, — написал один из комментаторов.

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