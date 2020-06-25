«Мисс Олимпия, королева красоты». Подписчики в восторге от нового фото Канакиной
25 июня 2020, 14:06
Российская скелетонистка Юлия Канакина опубликовала новый пост в своем Instagram. Она сфотографировалась в майке с символикой национальной команды.
— Какой твой любимый вид спорта? — спросила Канакина у своих подписчиков.
— Мисс Олимпия, королева спорта при любом ракурсе в любом прикиде и в любом месте. Королева красоты, — написал один из комментаторов.
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