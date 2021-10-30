«Меня убьет бойфренд». Девушка Игнатьева показала фото в микроскопическом бикини
11:58
Аида Уразбахтина, девушка полузащитника «Рубина» Владислава Игнатьева выложила у себя в Instagram откровенное фото.
Девушка выложила фотографию в микроскопическом бикини белого цвета.
«Фото на тему: меня убьет мой бойфренд. Прости, любимый, скоро на море! Нужно немного тебя подготовить», — подписала пост Уразбахтина.
В комментариях под публикацией отметился и сам Игнатьев, который пожелал своей девушке приятно отдохнуть.
«Ну хоть кто-то может полететь. Хорошего отдыха!», — написал Игнатьев.
Игнатьев и Уразбахтина встречаются с весны 2020 года.
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