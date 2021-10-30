«Меня убьет бойфренд». Девушка Игнатьева показала фото в микроскопическом бикини

Аида Уразбахтина, девушка полузащитника «Рубина» Владислава Игнатьева выложила у себя в Instagram откровенное фото.

Девушка выложила фотографию в микроскопическом бикини белого цвета.

«Фото на тему: меня убьет мой бойфренд. Прости, любимый, скоро на море! Нужно немного тебя подготовить», — подписала пост Уразбахтина.

В комментариях под публикацией отметился и сам Игнатьев, который пожелал своей девушке приятно отдохнуть.

«Ну хоть кто-то может полететь. Хорошего отдыха!», — написал Игнатьев.

Игнатьев и Уразбахтина встречаются с весны 2020 года.