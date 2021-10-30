Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Новости   //    Женская лига

«Меня убьет бойфренд». Девушка Игнатьева показала фото в микроскопическом бикини

11:58
Аида Уразбахтина. Фото Instagram
Аида Уразбахтина. Фото Instagram

Аида Уразбахтина, девушка полузащитника «Рубина» Владислава Игнатьева выложила у себя в Instagram откровенное фото.

Девушка выложила фотографию в микроскопическом бикини белого цвета.

«Фото на тему: меня убьет мой бойфренд. Прости, любимый, скоро на море! Нужно немного тебя подготовить», — подписала пост Уразбахтина.

В комментариях под публикацией отметился и сам Игнатьев, который пожелал своей девушке приятно отдохнуть.

«Ну хоть кто-то может полететь. Хорошего отдыха!», — написал Игнатьев.

Игнатьев и Уразбахтина встречаются с весны 2020 года.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора
Читайте также
Дзюба побил рекорд Веретенникова! А после гола указал Семаку, что должен играть в старте
В Госдуме объяснили прекращение Россией поставок угля на Украину
15
3