«Меня растоптали и выбросили как ненужный материал». Бывшая жена Кержакова рассказала о домашнем насилии

Бывшая жена экс-нападающего «Зенита» и сборной России Александра Кержакова Милана Тюльпанова в Instagram рассказала, как стала жертвой домашнего насилия.

— Абьюз — на сегодняшний день, явление в нашей стране ничем и никак не регулируемое. Побои, как вы знаете, декриминализированы и давно уже являются чем-то в порядке вещей, — написала Тюльпанова. — Это норма. Норма для подавляющего большинства наших женщин терпеть, страдать, мучаться, но — и это ключевой момент — не пытаться ничего изменить.

«Почему?» — спросите вы. На этот вопрос мне сложно ответить, так как я сама прошла через все это, я сама очень долгое время, пока меня не растоптали и не выбросили как ненужный материал, была такой.

А теперь обратимся к культурной составляющей вопроса. Много ли культуры во всем происходящем? Культуры отношений между людьми , защиты достоинства и чести , человеческого достоинства? Мне кажется — ее нет.

И если я, как человек , имевший опыт подобных больных взаимоотношений, смогу за счет своей аудитории привлечь общественность к этой, на мой взгляд, глобальной проблеме, о которой большинство благочестиво молчит, моя цель отчасти уже будет выполнена.

В браке у Кержакова и Тюльпановой родился сын Артемий, которого Александр вскоре забрал у матери, обвинив жену в приеме наркотических веществ. В апреле пара развелась, суд отдал ребенка Милане.