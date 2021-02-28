«Меня поставили на коньки, я поставила их на землю». Туктамышева выложила фото топлесс

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева после финала Кубка России по фигурному катанию опубликовала в Instagram фото топлесс с фотосессии для популярного мужского журнала.

«Они поставили меня на коньки, я опустила их на землю», — подписала Туктамышева снимок.

Туктамышева заняла в финале Кубка России четвертое место и первое — среди взрослых фигуристок.