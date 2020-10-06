«Мегабомбическая!» Гимнастка Солдатова порадовала поклонников стильным фото в бежевом
22:41
Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала новый пост в своем Instagram. 22-летняя россиянка показала подписчикам фото в бежевом костюме с новой укладкой.
«Обожаю этот цвет в одежде! Недавно разбирала гардероб и поняла, что 50 процентов моей одежды именно такой! Да и по постам вы, наверное, заметили. А вы какой цвет предпочитаете?» — написала Солдатова в Instagram.
«Мегабомбическая!» — отреагировал один из подписчиков спортсменки.
Солдатова также является трехкратной чемпионкой Европы (2015, 2017, 2019).
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