Медведева выложила фото в соблазнительном коротком платье

Российская фигуристка Евгения Медведева в своем Telegram-канале опубликовала новые снимки с фотосессии.

Девушка показала фото в коротком обтягивающем платье. На руке у фигуристки надета длинная перчатка.

23-летняя фигуристка является серебряным призером Олимпийских игр в Пхенчхане, двукратной чемпионкой мира (2016, 2017) и двукратной чемпионкой Европы (2016, 2017). Также на ее счету бронза чемпионата мира (2019) и серебро чемпионата Европы (2018).