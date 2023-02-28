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Сегодня, 14:01

Медведева выложила фото в соблазнительном коротком платье

Виктория Кравченко
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Евгения Медведева.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российская фигуристка Евгения Медведева в своем Telegram-канале опубликовала новые снимки с фотосессии.

Девушка показала фото в коротком обтягивающем платье. На руке у фигуристки надета длинная перчатка.

23-летняя фигуристка является серебряным призером Олимпийских игр в Пхенчхане, двукратной чемпионкой мира (2016, 2017) и двукратной чемпионкой Европы (2016, 2017). Также на ее счету бронза чемпионата мира (2019) и серебро чемпионата Европы (2018).

Евгения Медведева
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