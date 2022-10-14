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Женская лига

Сегодня, 07:55

Медведева опубликовала фотографию в коротком кожаном платье

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Евгения Медведева.
Фото Соцсети
Евгения Медведева.
Фото Соцсети
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Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала новую фотографию в социальных сетях. Девушка сфотографировалась в коротком кожанном платье и туфлях на высоком каблуке.

«Паук в твоем шкафу be like», — подписала фотографию Медведева.

Евгения Медведева. Фото Соцсети
Евгения Медведева.
Фото Соцсети

Подписчики спортсменки эмоционально отреагировали на снимок, написав в комментариях: «Отвал всего! Как же тебе идет», «Королева всего», «Ох уж эти золотые ножки фигурного катания», «Вскружила голову».

22-летняя фигуристка — двукратный серебряный призер Олимпиады 2018 года, двукратная чемпионка мира, Европы и России.

Евгения Медведева
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