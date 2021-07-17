Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Новости   //    Женская лига

Мать Аршавина рассказала, кто сломал карьеру футболисту

09:21
Теги:

Татьяна Аршавина, мать бывшего полузащитника «Зенита», «Арсенала» и сборной России Андрея Аршавина, рассказала, что могло погубить карьеру футболиста.

«У меня абсолютно глубокое убеждение, что ему просто сломали карьеру. Это люди сломали — те, которые тогда выпустили в эфир вот это: «ваши ожидания — это ваши проблемы». Я думаю, это они приложили руку. Я просто в этом уверена на тысячу процентов. Я не знаю, каким образом, но они повлияли на это. Просто ему не дали играть. Я знаю, что и в Казахстане тоже всё непросто очень складывалось», — приводит слова Аршавиной пресс-служба Российского футбольного союза.

Напомним, Аршавин произнес эту фразу в адрес болельщиков после вылета сборной России в групповом турнире Евро-2012 года. Тогда команда победила Чехию (4:1), сыграла вничью с Польшей (1:1) и проиграла Греции (0:1). Через год после этого Аршавин вернулся из лондонского «Арсенала» в «Зенит».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

«Буду, как Хабиб, smash делать». Ислам Махачев отжимается на двух пальцах и не проигрывает раунды с 2016-го
В чем секрет прочного брака Агутина и Варум
Водитель Mercedes расстрелял автобус после конфликта на дороге
Стало известно о состоянии госпитализированного с COVID-19 Боярского
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
1
Офсайд