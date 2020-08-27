Мария Шарапова: «Я не думала о создании бренда «Мария Шарапова», я делала то, что мне нравилось»

Бывшая российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о своей внеспортивной деятельности. В частности, Шарапова снималась для модных журналов и запустила свой кондитерский бренд Shugarpova.

— Я никогда не думала о создании бренда «Мария Шарапова», я всегда делала то, что мне действительно нравилось, — цитирует The Telegraph Шарапову. — Суть в том, что люди сами решают, кто вы, по тому, что они читают и видят. Я просыпалась каждое утро с целью быть чемпионом в моем виде спорта. Но я ощущала, что теннис — это не навсегда.