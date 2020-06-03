Мария Погребняк: «Где этот Роспотребнадзор? Я хочу выписаться, я полностью здорова!»

Мария Погребняк, жена нападающего «Урала» Павла Погребняка пожаловалась в «сториз» своего Instagram на то, что не может связаться с Роспотребнадзором. Ранее ее семья заболела коронавирусом.

— Мне опять нужна ваша помощь, — сказала в видео Погребняк. — Как мне дозвониться до Роспотребнадзора? Сегодня уже 12-й день, ко мне лично не приезжают, не берут мазки. Взяли мазок у мамы три раза, у детей по три раза. Я хочу выписаться, я здорова полностью! Где этот Роспотребнадзор? Врачи, вы меня слышите? Я не могу до вас ни до кого дозвониться. В поликлинике никто не берет трубку. Ну пожалуйста, я не хочу сидеть еще 14 дней дома из-за того, что ко мне никто не едет!