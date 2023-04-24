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Лыжница Ступак показала фото в купальнике и призналась в любви к своему телу

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Юлия Ступак.
Фото Соцсети

Российская лыжница Юлия Ступак выложила новый пост в своих социальных сетях.

28-летняя спортсменка опубликовала фотографию в купальнике с отдыха.

«Любовь к своему телу вне зависимости от чужого мнения», — подписала фото Ступак.

Юлия Ступак.
Фото Соцсети

Ступак — олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, двукратный бронзовый призер Олимпийских игр в Корее в спринте и эстафете, трехкратный призер чемпионатов мира.

Юлия Ступак (Белорукова)
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