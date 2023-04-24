Лыжница Ступак показала фото в купальнике и призналась в любви к своему телу
Российская лыжница Юлия Ступак выложила новый пост в своих социальных сетях.
28-летняя спортсменка опубликовала фотографию в купальнике с отдыха.
«Любовь к своему телу вне зависимости от чужого мнения», — подписала фото Ступак.
Юлия Ступак.
Фото Соцсети
Ступак — олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, двукратный бронзовый призер Олимпийских игр в Корее в спринте и эстафете, трехкратный призер чемпионатов мира.
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