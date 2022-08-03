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Женская лига

Сегодня, 16:00

Лыжница Ступак игриво показала язычок, переодеваясь в примерочной

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Юлия Ступак.
Фото Соцсети

Российская лыжница Юлия Ступак сделала новый пост у себя в соцсетях.

27-летняя спортсменка выложила видео, в котором сидит в примерочной в зеленом платье и показывает язык.

Ступак — олимпийская чемпионка в женской эстафете на Олимпиаде в Пекине-2022. Также на Играх в Китае она стала бронзовым призером в командном спринте классическим стилем. До этого она дважды получала бронзу на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане (Корея) — в женской эстафете и личном спринте классикой.

Помимо этого, Ступак является двукратным серебряным призером чемпионата мира.

Юлия Ступак (Белорукова)
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