Лопырева рассказала, что собирается выйти из декрета

Известная модель, посол ЧМ-2018 в России Виктория Лопырева рассказала, что собирается вернуться к работе.

– После рождения первенца, я посвятила все свое время малышу, но теперь, возвращаюсь к любимому делу – продвижению футбола! – приводит "КП" слова Лопыревой. – Честно скажу, скучала по делу, по всей нашей большой футбольной семье. Чемпионат мира по футболу среди женских команд проходит на очень высоком уровне. Накануне нас принимал Президент Франции Эммануэль Макрон, который подчеркнул важность события. И, конечно, сердечно поздравляю с переизбранием на высокий пост большого друга нашей страны господина Инфантино. Уверена, что женский футбол и другие инициативы по развитию футбола получат новый импульс, сделаю для этого все возможное.

Лопырева улетала в Майами на последних месяцах беременности. 5 февраля у нее родился сын, которого решили назвать Марк Лионель.

Напомним, что в 2008 году Лопырева была ведущей передачи "Футбольная ночь". В 2015 году стала послом ЧМ-2018 от Ростова-на-Дону, в котором родилась.

Лопырева объяснила, почему родила сына в США, а не в России