Лопырева раскритиковала поведение россиян во время пандемии коронавируса

Посол чемпионата мира-2018, телеведущая и Мисс России-2003 Виктория Лопырева опубликовала в своем Instagram новую фотографию. Девушка обратилась к своим подписчикам в связи с распространением коронавируса COVID-19.

«Не то, чтобы здоровье незнакомых мне людей волновало меня больше, чем их самих, но! Пока депутаты продолжают отмечать Дни Рождения в столичных ресторанах Москвы с приглашением известных артистов, а молодежь тусуется на Патриках ночь на пролет, в Дубае тем временем выход на улицу строго запрещен и карается штрафом, а иногда даже сроком в тюрьме. По ночам летают большие дроны и дезинфицируют улицы, как в каком-то фантастическом фильме! Я не собираюсь проводить сравнительный анализ мер предосторожности — нет, но мне реально хочется понять, почему наши люди так не любят себя и плевать хотели на то, что в стране введен карантин, хоть и дали ему более мягкое название, чтобы не пугать и не сеять панику. Друзья, давайте не путать панику с осознанностью. За эту ночь в Москве официально заболело 228 человек. Какую цифру вам надо увидеть, чтобы вы остались дома? Я сейчас не о тех, кого не освободили от службы. А о тех, кто осознанно врут — себе и окружающим. Начиная от тех, кто просто боится сказать о том, что не здоров, чтобы не дай Бог не подумали, что кто-то мог заразиться именно от него/неё (а ведь люди могли успеть принять меры) заканчивая теми, кто сознательно решил сгонять куда-то на недельку и по приезду так же стал потенциально опасным и в группе риска оказываются домочадцы, водители, охранники и близкие друзья, которые, в свою очередь, тоже с кем-то общаются...так и происходит рост заболевших по экспоненте. Пожалуйста, перестаньте здороваться за руку, носите маску и помните, что инкубационный период не менее 10-14 дней», — подписала фото Лопырева.

Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 601 478 человек. Умерших — 27 862, выздоровевших — 131 826. В России на данный момент 1264 случая заражения, четыре человека умерли, выздоровело 49.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Карантин в спорте