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«Лизонька, русская красавица». Актриса Арзамасова поразила пользователей необычным фото

14:38
Елизавета Арзамасова. Фото Instagram
Елизавета Арзамасова. Фото Instagram
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Актриса Елизавета Арзамасова, возлюбленная олимпийского призера по фигурному катанию, хореографа Ильи Авербуха, опубликовала новый пост в Instagram.

На фотографии артистка предстала в традиционном русском образе, повязав платок на голову.

Подписчики актрисы оценили новый пост Арзамасовой: «Самая настоящая русская красавица», «Русская красавица», «Чудесное фото, Вы прекрасная».

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