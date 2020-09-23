«Лизонька, русская красавица». Актриса Арзамасова поразила пользователей необычным фото
14:38
Актриса Елизавета Арзамасова, возлюбленная олимпийского призера по фигурному катанию, хореографа Ильи Авербуха, опубликовала новый пост в Instagram.
На фотографии артистка предстала в традиционном русском образе, повязав платок на голову.
Подписчики актрисы оценили новый пост Арзамасовой: «Самая настоящая русская красавица», «Русская красавица», «Чудесное фото, Вы прекрасная».
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