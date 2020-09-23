«Лизонька, русская красавица». Актриса Арзамасова поразила пользователей необычным фото

Актриса Елизавета Арзамасова, возлюбленная олимпийского призера по фигурному катанию, хореографа Ильи Авербуха, опубликовала новый пост в Instagram.

На фотографии артистка предстала в традиционном русском образе, повязав платок на голову.

Подписчики актрисы оценили новый пост Арзамасовой: «Самая настоящая русская красавица», «Русская красавица», «Чудесное фото, Вы прекрасная».