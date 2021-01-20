Лера Кудрявцева оказалась в инвалидном кресле. Жена хоккеиста Макарова сломала крестец
20:01
Известная телеведущая Лера Кудрявцева, жена хоккеиста «Сибири» Игоря Макарова сломала крестец в результате падения. Сейчас она вынуждена передвигаться в инвалидной коляске.
«Только пришла в себя от коронавируса. Вчера дома упала и ... перелом крестца. Я живу этот месяц в каком-то сюрреализме. Что происходит», — написала Кудрявцева в Instagram.
Макаров и Кудрявцева женаты с 2013 года. В августе 2018-го у пары родилась дочь Мария.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю