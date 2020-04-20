«Лена, что ты творишь!» Еще одно фото российской конькобежки с Бали на карантине

Российская конькобежка Елена Сохрякова опубликовала у себя в Instagram яркое фото, сделанное на острове Бали (Индонезия), где спортсменка проводила отпуск.

— Боже, Лена, что ты творишь! — прокомментировала фотографию одна из подписчиц спортсменки.

Ранее Сохрякова вместе с другой конькобежкой из России, Анной Черновой, были эвакуированы с Бали, куда отправились на отпуск. Министерство спорта России обеспечило спортсменкам условия обсервации на базе «Озеро Круглое» для прохождения 14-дневного карантина в связи с пандемией коронавируса.