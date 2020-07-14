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Легкоатлетка Дарья Клишина показала упражнения для идеальных бедер и ягодиц

14 июля 2020, 18:22
Дарья Клишина. Фото instagram.com Дарья Клишина. Фото instagram.com
Дарья Клишина. Фото instagram.com
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Серебряная призерка чемпионата мира по прыжкам в длину Дарья Клишина опубликовала новый пост в Instagram. 29-летняя российская легкоатлетка показала, как занимается в тренажерном зале.

На видео спортсменка выполнила упражнения на ноги.

«Одна минута из тренировки. Рабочая неделя полным ходом», — написала Клишина в Instagram.

Легкоатлетка также является бронзовой призеркой чемпионата Европы-2014.

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