Сотникова в черном и неожиданный имидж. Подписчики чемпионки в смятении

Бывшая фигуристка Аделина Сотникова опубликовала новую фотографию в Instagram. На фото она показала свой новый образ.

«Самое естественное, что есть в этом мире — перемены», — написала спортсменка.

Подписчики оценили это фото. «Куколка», «Пушка», «Сотка, крутышка, огонек», — такие комментарии они оставили к записи.

В то же время ее образ понравился не всем. Пользователь samburenko.boris написал: «Хм... Смотря какие перемен ... Что-то ты здесь какая-то... не такая. Образ, честно говоря, не очень. Оптимистический».

24-летняя Аделина Сотникова — олимпийская чемпионка-2014, двукратный серебряный призер чемпионата Европы.