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Сотникова в черном и неожиданный имидж. Подписчики чемпионки в смятении

17:51
Аделина Сотникова. Фото "СЭ"
Аделина Сотникова. Фото "СЭ"
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Бывшая фигуристка Аделина Сотникова опубликовала новую фотографию в Instagram. На фото она показала свой новый образ.

«Самое естественное, что есть в этом мире — перемены», — написала спортсменка.

Подписчики оценили это фото. «Куколка», «Пушка», «Сотка, крутышка, огонек», — такие комментарии они оставили к записи.

В то же время ее образ понравился не всем. Пользователь samburenko.boris написал: «Хм... Смотря какие перемен ... Что-то ты здесь какая-то... не такая. Образ, честно говоря, не очень. Оптимистический».

24-летняя Аделина Сотникова — олимпийская чемпионка-2014, двукратный серебряный призер чемпионата Европы.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CGFbYx0ob9r/

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