«Красотка внеземных масштабов!» Олимпийская чемпионка Сотникова порадовала фанатов черным платьем с вырезом

Олимпийская чемпионка-2014 по фигурному катанию Аделина Сотникова опубликовала в Instagram фото в черном вечернем платье.

«Любовь нужно в себе постоянно поддерживать. Добрыми эмоциями и поступками, любимыми местами, книгами, людьми, уединением, животными. Любовь — как мышца, которую необходимо постоянно тренировать», — подписала снимок фигуристка.

artem_vip: «Красотка внеземных масштабов».

aleksandrmarkov6198: «Чудненько выглядишь на всех фото!»

d.mglinets: «Очень необычная здесь Аделиночка! Красавица!»

andreypupishev2991: «Аделина, ты обворожительна! Очень красивые и правильные слова!»