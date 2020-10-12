«Красотка внеземных масштабов!» Олимпийская чемпионка Сотникова порадовала фанатов черным платьем с вырезом
12 октября 2020, 22:48
Олимпийская чемпионка-2014 по фигурному катанию Аделина Сотникова опубликовала в Instagram фото в черном вечернем платье.
«Любовь нужно в себе постоянно поддерживать. Добрыми эмоциями и поступками, любимыми местами, книгами, людьми, уединением, животными. Любовь — как мышца, которую необходимо постоянно тренировать», — подписала снимок фигуристка.
artem_vip: «Красотка внеземных масштабов».
aleksandrmarkov6198: «Чудненько выглядишь на всех фото!»
d.mglinets: «Очень необычная здесь Аделиночка! Красавица!»
andreypupishev2991: «Аделина, ты обворожительна! Очень красивые и правильные слова!»