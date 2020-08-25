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«Красота невероятная». Фото Клишиной в легком платье поразило подписчиков

14:30
Дарья Клишина. Фото Instagram
Дарья Клишина. Фото Instagram
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Российская легкоатлетка Дарья Клишина опубликовала новое фото в Instagram.

— Вот и подошел к концу мой отдых, — написала Клишина. — Это были прекрасные дни, наполненные только положительными моментами и яркими впечатлениями, в общем полный эмоциональный релакс. Но, я успела соскучиться по нагрузкам и готова начать подготовку к следующему Олимпийскому сезону.

Подписчики оценили платье Клишиной на фото: «Вы очень прекрасны», «Платье такое же прекрасное, как и вы», «Красота невероятная».

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