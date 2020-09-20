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«Красивая девушка» и «сапоги 42-го размера». Мария Погребняк смутила пользователей необычной фотосессией

15:44
Мария Погребняк. Фото Instagram
Мария Погребняк. Фото Instagram
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Мария Погребняк, супруга футболиста Павла Погребняка удивила поклонников новой фотосессией в Instagram.

На нескольких фото Погребняк выбрала неудачный ракурс, из-за чего размер ее ступней визуально увеличился.

Подписчики отреагировали на пост Марии:

olgabers6969: Когда девушка красивая, на ней все красиво смотрится, невозможно выбрать

dashaalist: Ломанные позы нравились и нравятся

evgeniagreenwayy: Мария на вас все шикарно сидит и смотрится

yuikbush: Красивая но очень худенькая)

konyaeva_olga83: Ступня больше чем тело на фото

_sasha_sasha63_: Сапоги 42-ого, На таком вот каблуке, Сапоги 42-ого, Я возьму для выпускного, Ну а после выпускного буду их везде носить, В сапогах 42-ого мне чертовски неудобно, Потому что, если честно, у меня 46

larosssa2016: Ступня на пол.фото, не очень, а сама затея удачная...

tatiana_j.lova: Маша, на Вас хоть мусорный чёрный мешок одень, Вы всё равно останетесь красивой и супергламурной. У Вас эта тонкость красоты в крови. Но серое плиссированное платье, это ОГОНЬ!

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