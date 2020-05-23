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«Космос!» Подписчики оценили новую фотографию Канакиной

16:47
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Российская скелетонистка Юлия Канакина опубликовала новую фотграфию в своем Instagram. На снимке спортсменка позирует в шортах.

alena_serpikova: Супер

idolo_wear: Космос!

run_fireman_: Очень мило!

michal.dudzik.92: Суперженщина

В прошедшем сезоне Канакина показала 15-й результат в общем зачете Кубка мира.

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