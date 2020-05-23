«Космос!» Подписчики оценили новую фотографию Канакиной
16:47
Российская скелетонистка Юлия Канакина опубликовала новую фотграфию в своем Instagram. На снимке спортсменка позирует в шортах.
alena_serpikova: Супер
idolo_wear: Космос!
run_fireman_: Очень мило!
michal.dudzik.92: Суперженщина
В прошедшем сезоне Канакина показала 15-й результат в общем зачете Кубка мира.
?Я бежал с поднятой головой, оглядываясь на всех вокруг, и колени поднимал слишком высоко во время бега по узкой дорожке. Если бы я размахивал руками еще больше, то, наверное, взлетел бы.(c)?Usain Bolt??#sunnyday ? #skeletonsport #training #russian #sport #abs #workout #spring