«Космическая». Гимнастка Солдатова изумила своей растяжкой

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала новую сторис в своем Instagram. 21-летняя спортсменка показала снимки, сделанные во время летнего отдыха.

На первом кадре девушка в черном боди стоит на носках. На втором — гимнастка делает шпагат в стойке, подняв правую ногу на уровне своей головы.

«Не важно как, не важно где —море всегда будет ждать тебя», — подписала фото Солдатова.

«Космическая», — написали в комментариях подписчики.

«О боги, вот это ноги». Новое фото Солдатовой привело пользователей в экстаз