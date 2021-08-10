Катерина Кейру рассказала о новых проблемах после развода с Новосельцевым

Экс-баскетболистка сборной России Катерина Кейру заявила, что не смогла получить квартиру, которая полагалась ей по итогам бракоразводного процесса с футболистом Иваном Новосельцевым.

«Я не могу сейчас получить свою квартиру. Мы пошли на регистрацию, и у нас это вышло», — заявила Кейру в Instagram.

Светлана Климова, адвокат Катерины Кейру, подробнее прокомментировала ситуацию.

«Небольшое пояснение: исковые требования были о разделе совместно нажитого имущества, в том числе права требования на квартиру. Ответчик представил данные о том, что право собственности от застройщика к нему не переходило и не оформлялось. В связи с чем суд вынес решение о переходе именно права требования на квартиру Катерине. Однако, еще в 2019 году, как стало известно сегодня, ответчик подписал документы о переходе к нему права собственности, но при этом суду об этом не сообщил. В связи с чем в настоящее время вынесенное судом решение не исполнимо, так как нет предмета спора! В связи с чем данное решение либо должно быть отменено по вновь открывшимся обстоятельствам! Но это время... и у меня, конечно, много вопросов именно в этом деле... почему суд не вызывал застройщика?! Почему не истребовал данные по квартирам?! Почему предыдущие юристы не требовали всего этого?!» — написала Климова.

В 2019-м выяснилось, что Кейру беременна, а ее супруг ушел из семьи. В апреле экс-баскетболистка обвинила Новосельцева в том, что футболист долго не выходил с ней на связь (Екатерина в этот момент была в положении) и параллельно переписал общую недвижимость на свою мать. После этого между бывшими возлюбленными начались судебные разбирательства.