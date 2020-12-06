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Кастерова и Шейк — в топ-10 самых сексуальных женщин России по версии MAXIM

12:29
Ирина Шейк. Фото Instagram
Ирина Шейк. Фото Instagram
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Анна Кастерова и Ирина Шейк попали в десятку рейтинга «100 самых сексуальных женщин страны» по версии журнала «MAXIM».

Бывшая девушка нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду модель Шейк заняла четвертое место, в то время, как в прошлом году она была победительницей конкурса.

Жена нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина телеведущая Кастерова в стала восьмой, поднявшись на четыре позиции по сравнению с 2019 годом.

Первое место заняла акстриса заняла актриса Любовь Новикова-Аксенова, второе — певица Вера Брежнева, третье — еще одна актриса Яна Кошкина.

Также в десятке актриса Мария Горбань, модель Вики Одинцова, певица Елена Темникова, актриса Наталья Рудова и певица Настя Каменских.

Дополнительная информация:

https://www.maximonline.ru/top100/results/

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