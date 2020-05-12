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«Картина «Сочный грейпфрут». Стартовая цена 1000 долларов». Провокационное фото жены украинского футболиста

20:20
Ирина Морозюк. Фото Instagram
Ирина Морозюк. Фото Instagram
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Жена защитника «Ризеспора» Николая Морозюка Ирина опубликовала новую фотографию в своем Instagram. Она снялась в частично обнаженном виде.

— Картина «Сочный грейпфрут». Стартовая цена 1000 долларов, — подписала фото Морозюк.

В начале апреля она рассказывала, как переболела коронавирусом.

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