«Картина «Сочный грейпфрут». Стартовая цена 1000 долларов». Провокационное фото жены украинского футболиста
20:20
Жена защитника «Ризеспора» Николая Морозюка Ирина опубликовала новую фотографию в своем Instagram. Она снялась в частично обнаженном виде.
— Картина «Сочный грейпфрут». Стартовая цена 1000 долларов, — подписала фото Морозюк.
В начале апреля она рассказывала, как переболела коронавирусом.
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