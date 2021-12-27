Каролина Севастьянова показала фото в интригующем белом костюме
10:06
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова в сторис в Instagram опубликовала новое фото.
26-летняя девушка показала снимок в белом костюме, состоящем из топика с глубоким вырезом и короткой юбке.
Сторис Каролины Севастьяновой. Фото Instagram
Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье. Она завершила карьеру после Олимпиады в Лондоне в 2012 году.
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