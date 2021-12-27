Каролина Севастьянова показала фото в интригующем белом костюме

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова в сторис в Instagram опубликовала новое фото.

26-летняя девушка показала снимок в белом костюме, состоящем из топика с глубоким вырезом и короткой юбке.

Сторис Каролины Севастьяновой. Фото Instagram

Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье. Она завершила карьеру после Олимпиады в Лондоне в 2012 году.