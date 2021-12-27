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Каролина Севастьянова показала фото в интригующем белом костюме

10:06
Каролина Севастьянова. Фото Instagram Сторис Каролины Севастьяновой. Фото Instagram
Каролина Севастьянова. Фото Instagram
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Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова в сторис в Instagram опубликовала новое фото.

26-летняя девушка показала снимок в белом костюме, состоящем из топика с глубоким вырезом и короткой юбке.

Сторис Каролины Севастьяновой. Фото Instagram
Сторис Каролины Севастьяновой. Фото Instagram

Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье. Она завершила карьеру после Олимпиады в Лондоне в 2012 году.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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