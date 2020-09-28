Кардашьян, Хилтон, Шейк и не только. Английский таблоид вспомнил всех девушек Роналду до неотразимой Джорджины

Британский таблоид The Sun составил список самых известных девушек, которые были ранее замечены в компании форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

В список попали: Ким Кардашьян, Джемма Аткинсон, Пэрис Хилтон, Ирина Шейк и Имоджен Томас.

Сейчас 35-летний португалец вместе с Джорджиной Родригес с 2016 года. Осенью 2017-го Родригес родила футболисту дочь Алану. У Роналду также есть трое детей от суррогатной матери: Криштиану-младший, двойняшки Ева и Матео.