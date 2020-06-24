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«Капризная». Теннисистка Жук блеснула роскошными формами в ярком купальнике

24 июня 2020, 19:43
Софья Жук. Фото Instagram Софья Жук. Фото instagram.com
Софья Жук. Фото Instagram
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Российская теннисистка Софья Жук опубликовала новый пост в Instagram. 20-летняя спортсменка сфотографировалась в ярком салатовом купальнике.

«Капризная», — написала в Instagram Жук.

Софья Жук является бывшей четвертой ракеткой мира в юниорском рейтинге и победительницей Уимблдона-2015 в своей возрастной категории. В марте прошлого года она объявила о паузе в карьере.

Moody

Публикация от Sofya Zhuk (@sofya_zhuk)

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