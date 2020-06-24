«Капризная». Теннисистка Жук блеснула роскошными формами в ярком купальнике

Российская теннисистка Софья Жук опубликовала новый пост в Instagram. 20-летняя спортсменка сфотографировалась в ярком салатовом купальнике.

«Капризная», — написала в Instagram Жук.

Софья Жук является бывшей четвертой ракеткой мира в юниорском рейтинге и победительницей Уимблдона-2015 в своей возрастной категории. В марте прошлого года она объявила о паузе в карьере.