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«Какой пресс, боги». Гимнастка Севастьянова показала фото в белых трусиках

21:45
Каролина Севастьянова. Фото Instagram
Каролина Севастьянова. Фото Instagram
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Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова опубликовала новое фото в Instagram.

На фото спортсменка позирует в белом бикини, демонстрируя свою фигуру.

«Какой пресс, боги», — написал один из подписчиков.

Севастьянова — олимпийская чемпионка-2012 в групповом многоборье. После Игр в Лондоне гимнастка приняла решение завершить профессиональную карьеру.

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