«Какой пресс, боги». Гимнастка Севастьянова показала фото в белых трусиках
21:45
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова опубликовала новое фото в Instagram.
На фото спортсменка позирует в белом бикини, демонстрируя свою фигуру.
«Какой пресс, боги», — написал один из подписчиков.
Севастьянова — олимпийская чемпионка-2012 в групповом многоборье. После Игр в Лондоне гимнастка приняла решение завершить профессиональную карьеру.
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