«Какие красивые глаза, потрясающе». Девушка Авербуха актриса Арзамасова выложила фото со съемок

Актриса Елизавета Арзамасова, возлюбленная олимпийского призера по фигурному катанию, хореографа Ильи Авербуха, опубликовала новую фотографию в Instagram. Она отметила, что работает на съемочной площадке допоздна.

«На часах 22:00. «Город засыпает, просыпается мафия». В смысле — мы еще работаем, еще снимаем, а «мирным гражданам» — добрых снов», — написала Арзамасова.

Подписчики оценили новый снимок в комментариях:

«Красивая какая!»

«Чудесный взгляд. Как говорит мой друг, повезло же кому-то»

«Красота. Счастья Вам Лиза»

«Ваши глаза, они такие красивые»

«Очаровательная»

«Какие красивые глаза»