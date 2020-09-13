«Какие красивые глаза, потрясающе». Девушка Авербуха актриса Арзамасова выложила фото со съемок
09:10
Актриса Елизавета Арзамасова, возлюбленная олимпийского призера по фигурному катанию, хореографа Ильи Авербуха, опубликовала новую фотографию в Instagram. Она отметила, что работает на съемочной площадке допоздна.
«На часах 22:00. «Город засыпает, просыпается мафия». В смысле — мы еще работаем, еще снимаем, а «мирным гражданам» — добрых снов», — написала Арзамасова.
Подписчики оценили новый снимок в комментариях:
«Красивая какая!»
«Чудесный взгляд. Как говорит мой друг, повезло же кому-то»
«Красота. Счастья Вам Лиза»
«Ваши глаза, они такие красивые»
«Очаровательная»
«Какие красивые глаза»