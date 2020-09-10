«Какая нежная». Девушка Авербуха актриса Арзамасова выложила фото в брутальных ботинках и воздушном платьице
15:57
Актриса Елизавета Арзамасова, возлюбленная олимпийского призера по фигурному катанию, хореографа Ильи Авербуха, опубликовала новое фото в Instagram.
На фотографии, сделанной на Чистых прудах в Москве, Арзамасова сидит на берегу в воздушном платье и брутальных ботинках.
Поклонники артистки положительно отреагировали на публикацию в комментариях:
«Какая нежная!»
«Фото прекрасное! Вы красавица и умница! Любим»
«Ботинки отлично с платьем смотрятся«
«Лучшая!»
«Чистые пруды, застенчивые ивы... Приятная и красивая фотография»