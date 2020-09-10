«Какая нежная». Девушка Авербуха актриса Арзамасова выложила фото в брутальных ботинках и воздушном платьице

Актриса Елизавета Арзамасова, возлюбленная олимпийского призера по фигурному катанию, хореографа Ильи Авербуха, опубликовала новое фото в Instagram.

На фотографии, сделанной на Чистых прудах в Москве, Арзамасова сидит на берегу в воздушном платье и брутальных ботинках.

Поклонники артистки положительно отреагировали на публикацию в комментариях:

«Какая нежная!»

«Фото прекрасное! Вы красавица и умница! Любим»

«Ботинки отлично с платьем смотрятся«

«Лучшая!»

«Чистые пруды, застенчивые ивы... Приятная и красивая фотография»