«Какая красивая грудь». Гимнастка Севастьянова показала фото в кожаном платье
14:44
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова опубликовала новое фото в Instagram.
На фото спортсменка позирует в облегающем черном платье с глубоким декольте.
«Какая большая и красивая грудь», — написал один из пользователей.
Севастьянова — олимпийская чемпионка-2012 в групповом многоборье. После Игр в Лондоне гимнастка завершила профессиональную карьеру.
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