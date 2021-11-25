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«Какая красивая грудь». Гимнастка Севастьянова показала фото в кожаном платье

14:44
Каролина Севастьянова. Фото Instagram
Каролина Севастьянова. Фото Instagram
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Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова опубликовала новое фото в Instagram.

На фото спортсменка позирует в облегающем черном платье с глубоким декольте.

«Какая большая и красивая грудь», — написал один из пользователей.

Севастьянова — олимпийская чемпионка-2012 в групповом многоборье. После Игр в Лондоне гимнастка завершила профессиональную карьеру.

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