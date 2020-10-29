«Как я смеюсь с Маратом, так не смеюсь ни с кем». Боня опубликовала очередное фото с Сафиным

Известная ведущая Виктория Боня в Instagram опубликовала фото с экс-первой ракеткой мира Маратом Сафиным.

«Как я смеюсь с Маратом, так не смеюсь ни с кем. Вчера мы забрались на «Собачью Голову». Это очень красивое место прямо над Монако, где открывается шикарный вид... Листай фото», — подписала публикацию Боня.

Это уже не первое фото ведущей с бывшим теннисистом.

Марат Сафин — победитель Открытого чемпионата США (2000 год) и триумфатор Открытого чемпионата Австралии-2005.