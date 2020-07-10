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«Как всегда неотразима». Жена Тарасенко очаровала подписчиков новым фото в бежевой майке

10 июля 2020, 20:52
Яна Тарасенко. Фото instagram.com
Яна Тарасенко. Фото instagram.com
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Яна Тарасенко, супруга российского нападающего «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко, опубликовала новый пост в Instagram. Жена 28-летнего хоккеиста показала подписчикам селфи в бежевой майке.

«Как всегда неотразима», — отреагировал на фото подписчик.

«Такая красивая», — написали в комментариях под постом в Instagram Яны Тарасенко.

Яна и Владимир вместе с 2015 года. Пара воспитывает троих сыновей.

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