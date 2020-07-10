«Как всегда неотразима». Жена Тарасенко очаровала подписчиков новым фото в бежевой майке

Яна Тарасенко, супруга российского нападающего «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко, опубликовала новый пост в Instagram. Жена 28-летнего хоккеиста показала подписчикам селфи в бежевой майке.

«Как всегда неотразима», — отреагировал на фото подписчик.

«Такая красивая», — написали в комментариях под постом в Instagram Яны Тарасенко.

Яна и Владимир вместе с 2015 года. Пара воспитывает троих сыновей.