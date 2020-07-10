«Как всегда неотразима». Жена Тарасенко очаровала подписчиков новым фото в бежевой майке
10 июля 2020, 20:52
Яна Тарасенко, супруга российского нападающего «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко, опубликовала новый пост в Instagram. Жена 28-летнего хоккеиста показала подписчикам селфи в бежевой майке.
«Как всегда неотразима», — отреагировал на фото подписчик.
«Такая красивая», — написали в комментариях под постом в Instagram Яны Тарасенко.
Яна и Владимир вместе с 2015 года. Пара воспитывает троих сыновей.
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