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«Как похудела!» Гимнастка Солдатова покорила подписчиков сверхъестественной фигурой

21:50
Александра Солдатова. Фото instagram.com
Александра Солдатова. Фото instagram.com
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Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала новые фотографии в Instagram. 22-летняя россиянка предстала перед подписчиками в белой облегающей майке и в черных брюках.

«Как похудела Саша!» — отреагировала одна из поклонниц Солдатовой под ее новым постом в Instagram.

«Красоту ни чем не испортить! Помни об этом всегда!» — написал другой подписчик гимнастки.

Спортсменка три раза становилась чемпионкой Европы (2015, 2017, 2019).

Гимнастка Солдатова показала селфи из лифта. В слишком узкой водолазке

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