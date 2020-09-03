«Как похож на Аршавина». Барановская выложила фото со старшим сыном
19:54
Бывшая жена экс-футболиста сборной России Андрея Аршавина, ведущая Первого канала Юлия Барановская выложила новый пост в Instagram. Она показала фото вместе со своим старшим сыном Артемом.
Я и мои? старшии? ??? Вчера с Артемом провели первую музыкальную премию Жара Kids Awards @zharatv @zharakidstv ??? Раздали награды и зажгли с юными талантами ??? Было ??? Обожаю детеи? — неиссякаемые источники энергии и наши лучшие учителя по жизни ??? Артём total look @crocuscitymall #jvmoscow
Отношения Аршавина и Барановской продлились с 2004 по 2013 год, у экс-супругов есть трое детей.