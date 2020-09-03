«Как похож на Аршавина». Барановская выложила фото со старшим сыном

Бывшая жена экс-футболиста сборной России Андрея Аршавина, ведущая Первого канала Юлия Барановская выложила новый пост в Instagram. Она показала фото вместе со своим старшим сыном Артемом.

Отношения Аршавина и Барановской продлились с 2004 по 2013 год, у экс-супругов есть трое детей.