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«Как похож на Аршавина». Барановская выложила фото со старшим сыном

19:54
Юлия Барановская с детьми. Фото Instagram.
Юлия Барановская с детьми. Фото Instagram.
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Бывшая жена экс-футболиста сборной России Андрея Аршавина, ведущая Первого канала Юлия Барановская выложила новый пост в Instagram. Она показала фото вместе со своим старшим сыном Артемом.

Отношения Аршавина и Барановской продлились с 2004 по 2013 год, у экс-супругов есть трое детей.

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