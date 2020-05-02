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«Как он мне?» Гимнастка Солдатова показала новый обтягивающий костюм: видео

17:48
Александра Солдатова. Фото AFP
Александра Солдатова. Фото AFP
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Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала новую сторис в своем Instagram. 21-летняя спортсменка показала свой новый спортивный костюм.

Обтягивающий комплект одежды сделан в бордовом цвете.

«Как он мне?» — спросила у подписчиков гимнастка.

Гимнастка Солдатова поразила своей гибкостью: она закрыла кухонный шкаф ногой

Солдатова потрясла своей растяжкой: она выполнила трюк на самокате

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