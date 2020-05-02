«Как он мне?» Гимнастка Солдатова показала новый обтягивающий костюм: видео

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала новую сторис в своем Instagram. 21-летняя спортсменка показала свой новый спортивный костюм.

Обтягивающий комплект одежды сделан в бордовом цвете.

«Как он мне?» — спросила у подписчиков гимнастка.

Солдатова показала свой новый обтягивающий костюм pic.twitter.com/ivtw5qb6yH — Алексей Лазуткин (@lazutkin 88 ) May 2, 2020

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