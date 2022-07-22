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Журналистка, которую просили показать грудь, выложила фото в просвечивающей маечке

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Дилетта Леотта.
Фото Соцсети
Дилетта Леотта.
Фото Соцсети
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Итальянская телеведущая Sky Sports и DAZN Дилетта Леотта, которую фанаты просили показать грудь, в соцсетях опубликовала новый пост.

Журналистка продемонстрировала подписчикам снимок в просвечивающейся белой майке и джинсах. В своих руках девушка держит бумажный листок с записанным текстом.

Дилетта Леотта. Фото Соцсети
Дилетта Леотта.
Фото Соцсети

Осенью 2019 года болельщики «Наполи» просили Дилетту показать грудь во время матча 6-го тура чемпионата Италии с «Брешиа» (2:1), на что девушка ответила отказом.

30-летняя журналистка работает на матчах серии А для стримингового сервиса DAZN с 2018 года. Она освещает матчи серии А и Кубка Италии. Леотта также является ведущей на радио 105 Take Away.

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Футбол
ФК Наполи
Дилетта Леотта
серия А
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