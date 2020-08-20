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Итальянская ведущая отреагировала на слухи о романе с Ибрагимовичем. Ранее ее секс-фото попали в сеть

17:50
Дилетта Леотта. Фото Instagram.
Дилетта Леотта. Фото Instagram.
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Известная итальянская ведущая Дилетта Леотта отреагировала на слухи о романе с нападающим «Милана» Златаном Ибрагимовичем. Они снялись вместе в одной рекламе.

— Здесь нечего комментировать. У нас нет никаких отношений за исключением чисто профессиональных, — сказала Леотта в интервью Corriere dello Sport.

Недавно девушка рассталась со своим прежним ухажером — боксером Даниэле Скардиной. Позже Ибрагимовича и Леотту заметили в одной компании в ресторане, где девушка отмечала свое 29-летие.

В 2016 году с участием Леотты произошел другой скандал. В сети оказались ее интим фотографий. Тогда со словами поддержки в ее адрес выступили многие футболисты.

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