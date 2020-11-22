Исинбаева снова сравнила себя с Шейк: «У нас есть общие черты?»

Двукратная олимпийская чемпионка, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом Елена Исинбаева вновь сравнила себя с известной моделью и бывшей девушкой нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Говорят на этом фото, точно похожи... Долго думала, выкладывать или нет?! И вот решилась», — написала Исинбаева.

На Играх в Сочи-2014 Исинбаева была мэром Олимпийской деревни в прибрежном кластере, а модель Шейк участвовала в церемонии открытия и пронесла табличку с надписью «Россия».