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Исинбаева снова сравнила себя с Шейк: «У нас есть общие черты?»

22:37
Елена Исинбаева и Ирина Шейк.
Елена Исинбаева и Ирина Шейк.
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Двукратная олимпийская чемпионка, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом Елена Исинбаева вновь сравнила себя с известной моделью и бывшей девушкой нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Говорят на этом фото, точно похожи... Долго думала, выкладывать или нет?! И вот решилась», — написала Исинбаева.

На Играх в Сочи-2014 Исинбаева была мэром Олимпийской деревни в прибрежном кластере, а модель Шейк участвовала в церемонии открытия и пронесла табличку с надписью «Россия».

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