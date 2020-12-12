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Исинбаева: «Бузову не хочет убить только ленивый. Здорово, что она умеет над собой смеяться»

19:30
Елена Исинбаева. Фото скриншот Первого канала
Елена Исинбаева. Фото скриншот Первого канала

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом, член жюри шоу «Ледниковый период» Елена Исинбаева оценила экстравагантный номер Ольги Бузовой и Дмитрия Соловьева. Пара в очередном выпуске шоу выступила под композицию из видеоигры «Angry Birds».

— Спасибо Дмитрию, что он сказал, что это птичка, — сказала Исинбаева в эфире Первого канала. — Когда Ольга выехала на лед, я думала, кто она: оса, подсолнух, цветок? Если бы Дима не сказал, я бы не поняла. Мне понравилась эта самоирония, ведь Ольгу Бузову не хочет убить наверное только ленивый. Здорово, что она умеет сама над собой смеяться.

— Просто Бузова неубиваемая! — добавила другой член жюри, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка.

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