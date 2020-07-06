«Инопланетянка». Фанаты гимнастки Солдатовой оценили ее новое фото со шпагатом
6 июля 2020, 20:11
Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала новый пост в Instagram.
22-летняя российская спортсменка показала две фотографии. На первой -гимнастка выполняет шпагат стоя, на второй — Солдатова встала на носочки.
«1/2? Какая лучше?» — написала в Instagram Александра.
«Это как так-то? Офигеть, инопланетянка», — отреагировал один из подписчиков спортсменки.
Солдатова также является трехкратной чемпионкой Европы (2015, 2017, 2019). Девушка отпраздновала 1 июня свое 22-летие.
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