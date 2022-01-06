«Императрица и красотка». Туктамышева опубликовала фото в красном топике

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в своем Instagram опубликовала новое фото.

Девушка выложила снимок в прозрачном красном комплекте, подчеркивающем ее фигуру.

«Расскажите, какие подарки нашли под елкой? У кого был самый неожиданный и необычный подарок?» — подписала спортсменка снимок.

«Императрица и красотка», — прокомментировал фотографию подписчик фигуристки.