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Сегодня, 09:19

Голландская конькобежка показала аккуратненькую грудь в мокреньком бикини

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Ютта Лердам.
Фото Соцсети

Голландская конькобежка Ютта Лердам опубликовала новые фото в своих соцсетях. Девушка показала несколько снимков, на которых она изображена в мокром виде в черном купальнике.

23-летняя спортсменка является трехкратной чемпионкой мира на отдельных дистанциях, чемпионкой Европы 2021 года в спринтерском многоборье; чемпионкой Европы 2020 года на дистанции 1000 метров; многократной чемпионкой мира среди юниоров. Лердам — действующая рекордсменка Нидерландов на дистанции 1000 метров.

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