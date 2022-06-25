Глубокое декольте и шоколадный загар: бывшая жена Кокорина показала фото в зеленом платье
Дарья Валитова, бывшая супруга российского форварда «Фиорентины» Александра Кокорина, опубликовала новый пост в своих соцсетях.
На фотографии она красуется в элегантном зеленом платье. Также в глаза сразу бросается сильный загар Валитовой.
Дарья Валитова.
Фото photo.khl.ru
Валитова и Кокорин были вместе с 2014 года. У пары есть сын Майкл. В конце 2021 года россиянка сообщила, что рассталась с футболистом.
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