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Глубокое декольте и шоколадный загар: бывшая жена Кокорина показала фото в зеленом платье

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Дарья Валитова.
Фото photo.khl.ru
Дарья Валитова.
Фото photo.khl.ru
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Дарья Валитова, бывшая супруга российского форварда «Фиорентины» Александра Кокорина, опубликовала новый пост в своих соцсетях.

На фотографии она красуется в элегантном зеленом платье. Также в глаза сразу бросается сильный загар Валитовой.

Дарья Валитова. Фото photo.khl.ru
Дарья Валитова.
Фото photo.khl.ru

Валитова и Кокорин были вместе с 2014 года. У пары есть сын Майкл. В конце 2021 года россиянка сообщила, что рассталась с футболистом.

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